Davidemaggio.it - Usigrai contro Vespa: “Così non è informazione ma propaganda che sa di regime”

Leggi su Davidemaggio.it

La sfuriata di Brunoa Cinque Minuti sul caso Meloni-Almasri non è passata inosservata e le reazioni non tardano ad arrivare. Su tutte, quella di, che attacca apertamente il giornalista e volto di Rai 1:L’arringa di Brunosugli ‘Stati che fanno cose sporchissime’ per la sicurezza nazionale non può essere il tratto che identifica l’approfondimento giornalistico di Rai 1. Cosi non èmache sa disi legge nella nota dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai, che prende le distanze dall’arringa difensiva dinei confronti della Premier in diretta su Rai 1.Infine, un monito dell’Esecutivoall’della TV di Stato:Dalla Rai e dalle Redazioni di Tg, Gr e Programmi deve arrivare ai cittadini unacompleta e chiara sulle modalità e le responsabilità che ruotano intorno ai fatti.