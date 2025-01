Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice rivela: “Durante il mio percorso in studio ho sofferto di disturbi alimentari!”

Leggi su Isaechia.it

Un’exdi Michele Longobardi, tronista dell’attuale stagione dipoi cacciato dallo, ha parlato a cuore aperto del disturbo alimentare di cui ha.Stiamo parlando di Veronica Fedele che ultimamente, insieme alle ex “rivali in amore” Amal Kamal e Mary Chiaro, sta svelando retroscena inediti sul rocambolesco epilogo del trono di Michele a.Come ormai noto Michele,la sua permanenza nel programma, aveva contattato le sue corteggiatrici tramite un fittizio account social. Longobardi, però, non aveva tenuto in conto l’eventualità che qualcuna potesse accorgersi del tranello ere tutto alla redazione. Scenario, questo, che si è concretizzato grazie a Mary che, dopo essere stata eliminata, ha fornito agli autori le chat e i messaggi scambiati con l’account fake di Michele (QUI la sua conversazione con la redazione).