Somma Lombardo entra in una fabbrica dismessa e resta folgorato | gravi ferite per un 47enne

(Varese), 31 gennaio 2025 – Incidente in unadi: unitaliano è rimasto, rimediandoagli arti superiori. Secondo quanto ricostruito l’uomo era all’interno di una cabina elettrica a ridosso di un edificio, una extessile, in via Briante, da tempo dismesso. Mentre armeggiava con i fili è stato colpito da una forte scarica. Probabilmente credeva che la cabina non fosse più alimentata dalla corrente e che fossecome l’edificio industriale, mentre in realtà è ancora in funzione dal momento che sono allacciate alla rete altre utenze nella zona. Sul posto, lanciato l’allarme, sono arrivati i vigili del fuoco, carabinieri e i soccorritori con ambulanza e automedica, è intervenuto anche l’elisoccorso. Dopo la prima assistenza fornita dagli operatori sanitari, l’uomo è stato trasportato in ospedale a Varese: non è in pericolo di vita.