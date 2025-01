Ilfattoquotidiano.it - Sanremo, il grande ritorno (40 anni dopo) dei Duran Duran

tornano al Teatro Ariston40per2025. La storica e amatissima band capitana da Simon Le Bon sarà ospitatate terza serata. L’annuncio è arrivato dal direttore artistico e presentatore Carlo Conti al Tg1 delle 20.La band britca manca dal festival della canzone italiana dal 1985, quando le adolescenti di tutto il volevano sposare il frontman. Recentemente ihanno annunciato diversi concerti in Italia per la prossima estate. “Sono negli uffici all’Ariston – ha detto Carlo Conti parlando con Giorgia Cardinaletti in collegamento con il Tg1 – e voglio darti una notizia in tempo reale: abbiamo appena chiuso, e abbiamo l’ok definitivo:quarant’tornano, e torneranno all’Ariston, i, questa straordinaria band senza tempo, musica di ieri, oggi e domani.