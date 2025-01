Lanazione.it - San Giuliano Terme: terminati i lavori alla succursale delle "Mandela"

Leggi su Lanazione.it

San, 31 gennaio 2025 – Sonodella scuola Nelson, dell'istituto comprensivo Niccolini. Le operazioni hanno rimesso a nuovo gli esterni del plesso del capoluogo. "Dopo l'inaugurazione della scuola Rosati di Asciano, aggiungiamo un altro importante tassello nel decoro e soprattutto nella prevenzione per quanto riguarda la qualità dei nostri edifici scolastici – afferma l'assessora all'edilizia scolastica Fabiana Coli –. Sono stati condotti importanti interventi di ristrutturazione, risanamento e riqualificazione per migliorarne la funzionalità, non per ultimo per garantire sicurezza a chi frequenta la scuola. Accanto all'importanza della formazione è altrettanto importante che tutto avvenga in un ambiente decoroso e sicuro: comfort e sicurezza degli ambienti sono prioritari".