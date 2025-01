Game-experience.it - MultiVersus chiude con la Stagione 5, il gioco va offline e Warner Bros. rivela i motivi della chiusura

si avvia alladefinitiva del suo supporto online con la fine5, prevista per il 30 maggio 2025. Da quel momento in poi, i server verranno disattivati e di conseguenza ilsarà accessibile esclusivamente in modalità, permettendo di giocare contro l’IA o in locale con gli amici.La decisione è stata annunciata ufficialmente da. Games e Player First Games, confermando che questa sarà l’ultimacon nuovi contenuti. Nonostante questo, publisher e team di sviluppo hannoto che la5 inizierà il 4 febbraio 2025 ed introdurrà due nuovi personaggi: Aquaman dall’universo DC e Lola Bunny dei Looney Tunes.Entrambi i personaggi saranno sbloccabili tramite il: Aquaman sarà una ricompensa del primo livello del Battle Pass di, mentre Lola Bunny sarà ottenibile con il calendario di accesso giornaliero.