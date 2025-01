Messaggio per Javier Grande Fratello Javier lo riceve dalla famiglia | O lei o niente

Leggi su Caffeinamagazine.it

Alscoppia la crisi diMartinez. Nell’ultima puntata del reality show di Canale 5, il pallavolista argentino si è trovato davanti a una scelta cruciale: approfondire la conoscenza con Zeudi Di Palma oppure cedere al lungo corteggiamento di Helena Prestes. CollegatoCasa, ha assistito un po’ attonito al confronto in studio tra le due donne. Alla fine lui ha preso le distanze dall’ex Miss Italia. Zeudi, infatti, ha ammesso di provare ancora una forte infatuazione per Prestes. Mentre verso la fotomodella brasiliana, Javi ha ribadito di provare solo un sentimento di amicizia.Ma la questione non si è chiusa lì. Dopo la diretta, qualcosa ha sconvolto profondamente Martinez: una comunicazionesuaha rimescolato le carte in gioco. Non è la prima volta che i suoi parenti gli inviano messaggi da fuori.