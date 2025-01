Tvplay.it - Mani tra i capelli per il Milan, se lo prende la rivale

Sergio Conceiçao perde la pazienza e ora ilrischia davvero grosso sul mercato: uno degli obiettivi principali può finire in mano alla concorrenzaIl tecnico portoghese deve fare i conti con un mercato non troppo semplice in questo momento, viste le difficoltà di arrivare ad alcuni obiettivi prefissati da tempo. In particolar modo ce n’è uno su cui si stanno concentrando le attenzioni di Moncada e Furlani da tempo ma che può finire all’Inter.tra iper il, se lola(TvPlay – ANSA) Il momento in casaè particolarmente delicato. Con il Parma è arrivato un successo all’ultimo respiro, frutto più dei nervi che della prestazione, mentre in Champions League l’ultima giornata è stata amara. Contro la Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, il Diavolo è capitolato sotto i colpi di Baturina, perdendo per 2-1 e rischiando ora di dover affrontare nei play-off la Juventus.