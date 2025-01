Ilrestodelcarlino.it - L’annata turistica chiude col sole. Presenze superiori ai livelli pre Covid

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cesenatico e l’intera provincia di Forlì-Cesena nel 2024 hanno registrato piùdello scorso anno e anche di più rispetto al 2019, quindi del periodo prima del. Nonostante le difficoltà economiche e la minore disponibilità di spesa di molte famiglie italiane, si sono registrate ottime performance in estate e la costa sostanzialmente ha tenuto. In provincia gli arrivi di turisti sono stati 1 milione, 182mila e 930, il 2,6 per cento in più rispetto allo scorso anno e un più 3,4 percento sul 2019, mentre lesono state 5 milioni, 712mila e 31, con un più 3,7 percento sull’anno precedente e un confortante più 5,1 percento sul 2019. Cesenatico è la localitàpiù importante della provincia, con 612.046 arrivi (più 2,4 percento sul 2023 e più 8,7 sul 2019), ed oltre tre milioni e seicentomila, per la precisione 3 milioni, 613mila e 732, segnando un più 4,1 per cento sul 2023 e un più 6,2 per cento sul 2019.