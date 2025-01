Superguidatv.it - La zona d’interesse, la recensione (senza spoiler) del film di Jonathan Glazer

La, ultimodicon Sandra Hüller e Christian Friedel, è disponibile alla visione in streaming su Sky e Now. Vincitore agli Oscar 2024 nella categoria MigliorInternazionale e Miglior Suono, è una pellicola liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Martin Amis. Una storia raccapricciante, capace di scuotere profondamente e di ricordare allo spettatore di non dimenticare mai le atrocità commesse ad Auschwitz. Un lungometraggio da non perdere per nessun motivo.Ladi interesse, ladeldiLaè arrivato su Sky e Now per la giornata della memoria. Si tratta di undrammatico che rappresenta un vero pugno nello stomaco dall’inizio alla fine. La trama segue la famiglia tedesca degli Höß: Rudolf, comandante delle SS, sua moglie Hedwig e i loro numerosi bambini.