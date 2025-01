Gli avvocati di La Russa scrivono a Fabrizio Corona | Mai contattato per bloccare la puntata su Fedez e Angelica Montini

Leggi su Open.online

Ignazio Lanon ha maiin merito al programma Falsissimo. È questo il messaggio che glidel presidente del Senato hanno fatto recapitare al re dei paparazzi dopo che quest’ultimo ha affermato nel suo programma che Latramite il suo legale gli avrebbe chiesto di non mandare in onda lasull’ascesa e il declino dei Ferragnez. Nella vicenda raccontata daè coinvolta anche, presunta amante diprima, durante e dopo il matrimonio con Chiara Ferragni., 28enne milanese titolare di un brand di moda, è amica di uno dei figli di La.«amica di uno dei figli di La, ma il presidente del Senato non c’entra»Quest’ultimo dettaglio è confermato daglidel presidente del Senato, che hanno inviato auna richiesta di rettifica del suo programma, a cui potrebbe seguire una diffida o denuncia per diffamazione.