Superguidatv.it - Festival di Sanremo 2025, intervista al cantante “Settembre”: “Con Vertebre scavo nelle fragilità degli adolescenti. Devo tutto ai miei genitori. X-Factor? Un sogno che si è realizzato”

Leggi su Superguidatv.it

Buoni sentimenti e faccia da bravo ragazzo,è unoesordienti sul palco delditra le Nuove Proposte. Amatissimo dalla Generazione Zeta, ha in serbo una canzone che parla ai suoi coetanei, “”. Per, il palco dell’Ariston rappresenta la realizzazione di undopo la partecipazione a X-nel 2023. Noi di SuperGuida TV lo abbiamo videoto in esclusiva.esclusiva alin gara tra le Nuove Proposte asi sta preparando al suo debutto aldie proprio ieri ha fatto le prove all’Ariston con l’orchestra: “Sto vivendo questo momento con molta concentrazione cercando di imparare anche il più possibile da questa esperienza. Ieri c’è stata la prima prova all’Ariston con l’orchestra e ho provato un’emozione enorme.