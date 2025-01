Robadadonne.it - Femvertising: quando la pubblicità promuove l’empowerment delle donne

Leggi su Robadadonne.it

Ve ne sarete accorti, lesono cambiate, soprattutto quelle che parlano alle. Una tendenza che prende il nome di. Un termine che va a indicare le diverse campagne pubblicitarie che, nei termini e nei contenuti, abbracciano valori femministi, andando a enfatizzare emessaggi di inclusione ed empowerment.Definizione die origini del termineUna parola che nasce nel 2014 in occasione di un dibattito durante l’Adweek di New York, dalla fusione tra le parole “feminism” (femminismo) e “advertising” (). E che identifica tutte quelleche non vanno solo a vendere dei prodotti, ma che allo stesso tempo lo fanno cercando dire dei valori di inclusione, facendo una differenza a livello sociale e supportando l’uguaglianza di genere.