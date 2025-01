News.robadadonne.it - È morta Marianne Faithfull, icona degli Swinging Sixties e musa di Mick Jagger

Leggi su News.robadadonne.it

Addio arockanni Sessanta edel leader dei Rolling Stones; ad annunciare la scomparsa della cantante e attrice 78enne un comunicato diffuso sui media del Regno Unit: “È con profonda tristezza che annunciamo la morte della cantante, cantautrice e attriceè spirata pacificamente a Londra circondata dalla famiglia che amava. Ci mancherà tanto”.Testimone e protagonista di quel grande movimento culturale giovanile che furono gli, e figura centrale dellaLondon,riuscì a riprendersi dalle dipendenze da alcol e droga per diventare una cantautrice affermata; nel mezzo, un tormentata relazione con, durata dal 1966 al 1970.Nata nel quartiere artistocratico di Hampstead nel 1946, Mariannasi allontanò ben presto dall’ambiente borghese della famiglia, conoscendo il successo appena 17enne, con la canzone As tears go by, entrata nella top ten britannica nel 1964, scritta per lei proprio daassieme a Keith Richards.