Calciomercato.it - Da Hummels all’annuncio sul mercato: Ranieri svela tutto in diretta

Vittoria e qualificazione playoff in Europa League per la Roma di Claudioche ha analizzato il successo con l’Eintracht nel post partita Le reti di Angelino nel primo tempo e di Shomurodov nel secondo bastano alla Roma per avere ragione dell’Eintracht Francoforte nell’ultima giornata della prima fase di Europa League.Dasulin(LaPresse) – calcio.itL’ottima vittoria dell’Olimpico proietta i capitolini in zona playoff con un percorso che potrebbe persino portare Dybala e soci più avanti ad affrontare eventualmente la Lazio. Troppo presto per pensarci ma intanto lo stessosi gode il successo ed esalta il lavoro dei suoi nel post partita a ‘Sky Sport’: “Quando ci sono queste grandi partite i grandi calciatori si vedono.