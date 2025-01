Quotidiano.net - Come difendere la pelle dal freddo

L’inverno e le basse temperature mettono a dura prova la. Se è vero che ilcontrae i vasi sanguigni e restringe i pori donando un aspetto più tonico, levigato e giovane, altrettanto lo è che l’organismo per proteggersi cerca di fare arrivare più sangue agli organi interni irrorando meno la. ", vento e umidità – spiega Fabiola Arcangeli, medico chirurgo specialista in dermatologia e venereologia – sono deleteri per la cute. La vasocostrizione comporta una minore ossigenazione dei tessuti, un ridotto apporto di sostanze nutrienti e idratanti, un rallentamento del ricambio cellulare e un indebolimento del naturale film idrolipidico, quel velo di sebo e acqua che protegge dalle aggressioni esterne. E questo rende l’epidermide più vulnerabile". Non solo ladel viso e delle mani – le parti del corpo maggiormente esposte – appare opaca e secca, ma "peggiorano gli eczemi, la dermatite seborroica, l’acne e anche l’invecchiamento.