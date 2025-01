Amica.it - Come abbinare la borsa a tracolla secondo lo street style

Adatte sia alle occasioni formali che alla vita di tutti i giorni, le borse asono un vero e proprio must. Ecco sei mise da riprodurre per indossare la crossbody bag questo inverno 2025.Tra i capi chiave della stagione fredda c'è un cappotto in shearling daa jeans ampi, felpa,, camperos e doppia cintura. Per un outfit da sera casual chic, laa secchiello si abbina a capospalla cammello, dolcevita e sneaker Adidas Samba. Invece per una mise da tutti i giorni, la crossbody bag si declina con pantaloni in denim dritti, Ugg, baseball cap e piumino con cintura. Nel video di Amica.it, si scoprono altri outfitda cui trarre spunto.