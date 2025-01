Notizie.com - Chi era Ange Jordan Tchombiap, ucciso a 19 anni per un monopattino: “Morto in un Paese dove cercava pace e serenità”

Il tentativo di furto del, poi l’aggressione e la rissa. È spuntato fuori un coltello. Un fendente al petto è stato fatale per, 19enne originario del Camerun.Chi eraa 19per un: “in un” (ANSA FOTO/FACEBOOK FOTO) – Notizie.comLa tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di ieri a Tortona, non lontano da Alessandria.è stato, stando alle prime ricostruzioni, poiché qualcuno voleva portargli via il suo.Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Tortona, guidati dal capitano Gianluca Bellotti, e la Procura della Repubblica di Alessandria. Nelle scorse ore è stato fermato e portato in caserma un coetaneo della vittima, un 20enne magrebino, sospettato di essere l’assassino del camerunense.