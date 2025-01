Dayitalianews.com - Caos all’università di Ferrara, esame annullato per 362 studenti: “Hanno usato ChatGPT”

L’Intelligenza Artificiale ha fatto irruzione prepotentemente in tutti i settori, anche quelli dove teoricamente sarebbe vietato il suo utilizzo. E così diversidi Scienze Motorie dell’Università di, impegnati in undi Psicobiologia e Psicologia, lunedì 27 gennaioben pensato di farsi dare una mano da.L’L’consisteva in una prova a risposta multipla da svolgere sulla piattaforma Moduli di Google e ogni studente ha potuto svolgerlo sul proprio tablet o sul proprio computer. Tuttavia qualcosa non ha convinto i professori, sorpresi dall’eccellenza dei risultati degli esami per quasi tutti gliche si attestavano sul 28. I sospetti sono aumentati dopo la segnalazione di diversi, alla quale sono succedute verifiche interne cheaccertato che con ogni probabilità molti degli esaminandi si sono fatti fare il compito dall’Intelligenza Artificiale.