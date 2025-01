Bergamonews.it - Atalanta, si rivede Scamacca: convocato per la prima volta dall’infortunio al crociato

Bergamo. Ora si può ufficialmente dire: Gianlucaè tornato. A quasi sei mesi dall’operazione alrotto nell’amichevole con il Parma del 4 agosto al Tardini, il numero 9 è statoda mister Gian Piero Gasperini per la sfida contro il Torino di sabato 1 febbraio alle 18 al Gewiss Stadium.Nella giornata di giovedì il classe 1999 era tornato a svolgere una parte di allenamento insieme ai compagni, poi venerdì è riuscito a lavorare per l’intera sessione con il gruppo, certificando che l’infortunio, almeno a livello medico, è superato.Sarà tutto da vedere il contributo potenziale che potrà offrire almeno in questafase, visto il lungo stop e la normale necessità di reintegrarsi, ma per Gasp è un’opzione offensiva in più.Ovviamente non è ancora a disposizione Daniel Maldini, che non è ancora stato ufficializzato: salvo sorprese potrebbe essere in lista per il match di Coppa Italia contro il Bologna del 4 febbraio.