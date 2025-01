Lanazione.it - Anziano trovato morto nel letto. Figlio fermato per maltrattamenti

Firenze, 31 gennaio 2025 – È statosenza vita nel suonella serata di lunedì. S.B., pensionato di 84 anni, viveva in un tranquillo condominio vicino alla chiesa di San Bartolomeo in Tuto di Scandicci. Si è pensato subito a una morte naturale, un malore. A dare l’allarme sono stati i vicini, preoccupati dall’assenza dell’uomo. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno subito notato qualcosa di anomalo. Non c’erano segni di effrazione né elementi che potessero far pensare a una rapina finita male. Tuttavia, i militari erano a conoscenza del passato dell’uomo e della sua famiglia, il che ha acceso immediatamente i sospetti. Sospetti rivolti alimprenditore A poche case di distanza, vive il, G.B., imprenditore 56enne. La Corte d’Assise di Firenze, lo scorso dicembre, lo ha condannato a 6 anni e 8 mesi per omicidio preterintenzionale dopo aver picchiato la madre di 88 anni, provocandone involontariamente la morte.