Juventusnews24.com - Streaming sorteggi playoff Champions League: dove vedere quale sarà l’avversaria della Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24vederli in diretta e scoprireLascopriràaidivenerdì 31 gennaio: Milan o PSV per guadagnarsi gli ottavi di finale contro Arsenal o Inter. Ilo, che si terrà alle 12 a Nyon,visibile su Sky, TV8, Amazon Prime ma anche in diretta sul canale YouTube di Sky Sport e dell’UEFA oltre alla cronaca testuale chedisponibile suntusnews24. I bianconeri aspettano con ansia quella chela squadra da sfidare l’11 o il 12 febbraio.Leggi suntusnews24.com