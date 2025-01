Quotidiano.net - Sognare nell’evo della Suscettibilità. Emilia Pérez è come la Spagna di Bizet

Quattro Golden globe già vinti e chissà quanti Oscar, visto che le candidature sono addirittura tredici, record per un film non in inglese. Una, però, già "storica", perché Karla Sofía Gascón è la prima trans nella cinquina per la miglior attrice. E poi nove minuti di applausi a Cannes, recensioni assai buone con punte di entusiasmo, undici candidature anche ai Bafta e dieci ai Césars e più di undici milioni di dollari di incassi (finora). Si tratta ovviamente didi Jacques Audiard, storia di un bossdroga messicano, Manitas, che si è sempre sentito donna e quindi decide di diventare, appunto,. Detto fatto, salvo poi dedicarsi alla ricerca dei numerosi morti ammazzati (anche da lui) desaparecidos nel Paese e spacciarsi per la zia dei figli che aveva avuto quand’era un uomo.