Ilfoglio.it - Santanchè, il processo per la presunta truffa all'Inps resta a Milano

Ilper laaggravata all', legata alla cassa Covid, che vede tra gli altri imputata la ministra per il Turismo Daniela, rimarrà a. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, dopo una lunga camera di consiglio. I giudici hanno accolto la richiesta del Procuratore generale che ieri aveva chiesto che gli atti del procedimentossero a. Il legale della ministra, l'avvocato Nicolò Pelanda, aveva invece sollecitato il trasferimento del procedimento a Roma, circostanza che avrebbe allungato i tempi del, in quanto l'iter avrebbe dovuto ripartire da zero.La Cassazione ha invece confermato la competenza territoriale nel capoluogo lombardo. La prossima udienza quindi, è prevista davanti al Gup il 26 marzo. Il 3 maggio dello scorso anno, la Procura diaveva chiesto il rinvio a giudizio per, Kunz e Paolo Giuseppe Concordia.