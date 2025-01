Romadailynews.it - San Demetrio Corone sigla un gemellaggio con Lezhe

Leggi su Romadailynews.it

Accordo per promuovere cultura, turismo e cooperazione tra Italia e AlbaniaUn nuovo ponte tra Italia e Albania è stato costruito grazie alto tra il Comune di San, in provincia di Cosenza, e quello albanese di. L’accordo, formalizzato in una cerimonia ufficiale, punta a promuovere la cooperazione culturale e turistica tra le due realtà, unite da un profondo legame storico e identitario.L’iniziativa rientra in una strategia di valorizzazione delle radici comuni e mira a creare opportunità di scambio in diversi ambiti, dalla cultura all’istruzione, passando per lo sviluppo economico e il turismo. “Questorappresenta un’occasione per rafforzare il dialogo tra le nostre comunità”, ha dichiarato un rappresentante istituzionale durante l’evento.