Udine20.it - Presentato il nuovo volto della Piazza Transalpina

Leggi su Udine20.it

Senza dubbio il luogo più iconicovita transfrontaliera ecandidatura condivisa:/Trg Evrope è pronta per ospitare – nuovamente – un evento di importanza storica per Nova Gorica e Gorizia: la cerimonia congiunta di apertura di GO! 2025.Giovedì 30 gennaio, a pochi giorni dall’inaugurazioneCapitale EuropeaCultura dell’8 febbraio, il GECT GO annuncia il completamento dei lavori di riqualificazione, alla presenza delle autorità italiane e slovene, rappresentanti le istituzioni che hanno concorso al finanziamento dell’opera. Il Presidente Paolo Petiziol ha accolto Aleksander Jevšek – Ministro per la coesione e lo sviluppo regionaleRepubblica di Slovenia, Barbara Zilli – Assessore alle FinanzeRegione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Mojca Kav?i? – direttrice dell’Ufficio per i fondi europei del Ministero delle risorse naturaliRepubblica di Slovenia e i Sindaci di Nova Gorica e Gorizia, Samo Turel e Rodolfo Ziberna.