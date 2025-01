Ilrestodelcarlino.it - Potatura dei tigli, 335 esemplari sotto la lente da lunedì

Tutto pronto per l’intervento di manutenzione straordinaria condisui principali viali di Campagnola. A partire daprossimo è previsto l’avvio delle operazioni, coinvolgendo 335dicollocati in viale Risorgimento, viale Marconi, viale Baccarini, via Grande, fino all’incrocio con la strada Carpi-Guastalla. Si tratta di lavori finanziati lo scorso anno per una cifra di oltre ottantamila euro e che vengono obbligatoriamente realizzati in questo periodo, dal momento che la vegetazione è ancora nella fase invernale. I lavori comporteranno la chiusura temporanea di alcune strade che, in particolare, nei primi 30 giorni riguarderanno viale Risorgimento e viale Marconi, dalle 8,30 alle 18 dalal venerdì, con avvio delle potature dalla rotatoria tra viale Risorgimento, la Provinciale per Fabbrico e via Padre Alai, per proseguire in direzione sud verso viale Marconi.