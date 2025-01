Quotidiano.net - Patti Smith sviene durante un’esibizione in Brasile. Poi torna in sedia a rotelle: “Non posso finire, mi sento male”

Roma, 30 gennaio 2025 - Fan in ansia per, svenutaun'esibizione in. La cantautrice, poetessa e artista statunitense, 78 anni, è caduta a terra mentre si stava esibendo con il gruppo berlinese Soundwalk Collective, che accompagna i suoi scritti con la musica. Secondo il Guardian la ''sacerdotessa maudite del rock" è svenuta mentre leggeva un articolo sulla crisi climatica ed è rimasta senza conoscenza per circa 30 minuti. Laimprovvisamente ha perso i sensi, ed è stata portata subito nel backstage. Dopo un po' è riapparsa sul palco inscusandosi di aver interrotto la performance, spiegando di non poter continuare: "Purtroppo il dottore ha detto che non, mi". Ma prima di andarsene ha intonato "Because the Night", suo grande successo scritto con lei da Bruce Springsteen nel 1977 e oggi secondo la "Top 500 Greatest Songs of All Time" di Roling Stone è al numero 358.