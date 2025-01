Sport.quotidiano.net - PalaCasali, l’ora dei tricolori

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ tempo diad Ancona. I campionati italiani inizieranno nel fine settimana con i Campionati italiani juniores e promesse indoor. In attesa nei giorni scorsi sono arrivati risultati interessanti dagli ultimi meeting prima dei. In primis per Simone Barontini. Debutto con vittoria per il classe 1999 che ha iniziato come nel 2024, sfrecciando davanti a tutti nella sua Ancona, con una vittoria nei 400 metri aldi fronte al pubblico di casa. L’ottocentista delle Fiamme Azzurre con 47.39 riesce a battere Riccardo Meli (Fiamme Gialle), vicecampione continentale della 4x400, alle sue spalle in 47.55. Domani per Barontini è in programma il debutto sugli 800 al meeting di Miramas, in Francia. Sempre nella specialità dei 400 oltre alla vittoria di Simone Barontini (Fiamme Azzurre) c’è da registrare il terzo posto dell’altro anconetano Alessandro Moscardi (Atl.