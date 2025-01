Monica Giorgi e quella volta che diede del fascista a Panatta | Era l’unico maschio con cui si poteva parlare

Leggi su Open.online

, classe ’46, livornese e anarchica, è un ex talento del tennis italiano. Nel 1980 è stata arrestata e condannata per associazione sovversiva. Un capo d’imputazione di cui oggi va fiera: «Me lo tengo stretto, non discuto. È quello che volevo fare: sovvertire il potere. Con gli anarchici di Livorno, i volantini, i discorsi, l’attivismo: nulla più. Oggi non sarei così testarda: la vita mi ha cambiata. Non direi più ad Adriano (, ndr) che è unperché ha scelto di andare a giocare la Davis da Pinochet», dice in un’intervista al Corriere della Sera.StocasticaOggivive a Giubiasco, distretto di Bellinzona. Ma le sue radici sono in Toscana: «Eccome! Livorno è la mia carne, il mio sangue, le mie parole. Mi chiedo se dopo tanti anni in Svizzera dovrei tornarci a morire.