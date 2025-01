Ilfattoquotidiano.it - Le responsabilità dei ricchi e i costi per i poveri: il clima è una questione di giustizia sociale

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Bruno Mola Da qualche anno ci siamo abituati a ricevere richiami che è impossibile ignorare. Poi, dopo il primo sgomento, tutti torniamo alla nostra vita, aspettando il prossimo allarme. Il 2024 è stato l’ennesimo anno più caldo mai registrato. Inoltre, il mondo ha già superato gli 1,5°C di riscaldamento rispetto ai livelli preindustriali, soglia che auspicavamo non superare mai. La situazione in Europa è ancora più interessante. Il nostro continente si sta riscaldando al doppio della velocità rispetto alla media globale, con un bel corredo di ondate di calore, siccità, inondazioni e ghiacciai che scompaiono.Concentriamo spesso l’attenzione sull’intica globale, contrapponendo paesi. Ma, anche nei paesi a reddito alto, il peso cade in modo sproporzionato sulle popolazioni più vulnerabili, amplificando le disuguaglianze esistenti.