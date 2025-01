La svolta storica e pacifista dell’Università di Pisa | primo ateneo in Italia a vietare la ricerca per la produzione di armi

Leggi su Open.online

di. L’anticoha approvato una modificaal proprio statuto, sancendo ufficialmente il suo impegno per la pace, la sostenibilità e la responsabilità sociale. Con questa decisione, l’diventa ilina integrare questi principi nelle proprie norme fondamentali, mettendo nero su bianco un netto rifiuto verso qualsiasi coinvolgimento nellamilitare. «In questi tempi drammatici in cui la vita e la dignità umana hanno subito pesanti attacchi, è indispensabile che l’Università dia un segnale esplicito della sua scelta di campo a favore della pace e si dissoci da ogni attività volta allo sviluppo di armamenti», ha dichiarato il rettore Riccardo Zucchi. La presa di posizione non è solo simbolica: tra le novità introdotte, c’è un chiaro divieto alla partecipazione dell’in attività finalizzate alla, sviluppo e perfezionamento di armamenti.