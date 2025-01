Ilfattoquotidiano.it - Il generale libico, Meloni, i magistrati. Un thriller che rischia di trasformarsi in sceneggiata

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il, la presidente, il governo e la magistratura. Unchediin. Tutto inizia il 19 gennaio con l’arresto delOsama Njeem Almasri, comandante della prigione di Mittiga e delle forze speciali libiche, su cui pende un mandato di cattura internazionale della Corte penale dell’Aja per crimini di guerra, uccisioni, stupri, torture ed altri orribili delitti commessi ai danni di persone vittime di trafficanti di esseri umani. Il boiarimarrà poche ore in carcere perché verrà liberato, per motivi su cui bisogna fare doverosa chiarezza ma che appaiono ictu oculi risibili, e trasportato, su ordine dei vertici del governo italiano, a Tripoli con un Jet Falcon dei servizi segreti italiani.Il governo fa fuggire un latitante e lo riporta, con un volo di Stato, nel luogo in cui ha consumato i crimini contro l’umanità.