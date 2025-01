I 17 migliori videogiochi per PS5 da provare almeno una volta nella vita

Leggi su Gqitalia.it

Chi cerca igiochi per PlayStation 5 può sbizzarrirsi con una serie di titoli in grado di accontentare davvero tutti. Con la PS5 Pro possiamo approfittare al massimo dell'enorme lavoro degli sviluppatori che, dopo i ritardi dovuti alla pandemia, sono tornati a sfornare nuovi capolavori come God of War: Ragnarök o Horizon Forbidden West. Se hai appena comprato la console e non sai a cosa giocare, qui abbiamo raccolto iper PlayStation 5 di sempre.Igiochi per la tua PS5, in sintesiPer chi ama i combattimenti: Armored Core VIPer chi cerca un fantasy dark: Diablo IVUno deidi sempre: Resident Evil 4 (Remake)Per gli amanti di Harry Potter: Hogwarts LegacyPer chi ama azione e avventura: God of War RagnarökIl miglior fantasy degli ultimi anni: Elden RingPer chi vuole un simulatore di guida: Gran Turismo 7Per chi vuole ripercorrere una delle saghe più belle di sempre: The Last of Us: Part II RemasteredIper PlayStation in assolutoDa Astro Bot, rivelazione del 2024 fino a Marvel's Spider-Man 2: qui trovi un mix tra i capolavori più recenti e gli spartiacque del livello di Elden Ring, fino agli ultimi episodi delle saghe iniziate ai bei tempi della prima PlayStation.