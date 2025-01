Oasport.it - Holger Rune: “Il prossimo obiettivo è massimizzare il mio potenziale, non devo cambiare il mio gioco”

Leggi su Oasport.it

è uno dei pochi top player impegnati questo fine settimana nei Qualifiers della Coppa Davis 2025. L’ex numero 4 del ranking mondiale proverà infatti a trascinare la sua Danimarca al successo nella sfida casalinga contro la Serbia (priva dell’infortunato Novak Djokovic) sul veloce indoor di Copenaghen per approdare al secondo turno del percorso di qualificazione verso la Final Eight di Bologna.“Gli ultimi anni sono stati impegnativi e positivi sotto molti aspetti. È successo tutto molto velocemente con la vittoria a Parigi-Bercy del 2022, che è stata bella ma anche stressante in molti momenti, soprattutto quando ho iniziato a giocare male alla fine del 2023. Ora però sento sono tornato sulla strada giusta: non mi concentro su ciò che è successo in passato, ma su ciò che sta accadendo ora o potrà accadere in futuro”, dichiara il 21enne nella conferenza stampa della vigilia.