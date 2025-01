Tvzap.it - “Grande Fratello”, la pesante accusa di Tommaso a Bernardo: cosa ha fatto a Mariavittoria (VIDEO)

News Tv. "", ladiha. Durante quello che sembrava un momento di allegria e svago per il gruppo di gieffini, l'idraulico toscano ha pronunciato parole pesanti nei confronti del concorrente nel tentativo di difendere la sua fidanzata,. La situazione ha preso una piega ancora peggiore quando sui social è scoppiata la polemica.è successo.succede"", i gieffini coinvolti in un gioco di gruppoA poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata del "", un altro scandalo ha scosso i concorrenti e i telespettatori del reality di Canale 5.