‘Forlì for Africa’ | voci unite sulle orme dei grandi

Forlì ha reso omaggio a una delle notti più iconiche della musica mondiale con un progetto ricco di solidarietà. Il 28 gennaio 1985artisti come Michael Jackson, Bruce Springsteen e Ray Charles si riunirono per registrare la celebre ‘We Are the World’, per raccogliere fondi a favore della popolazione etiope afflitta da una terribile carestia. Il brano ebbe un grande successo e permise la donazione di oltre 100 milioni di dollari. Dopo 40 anni, questo potente messaggio torna a vivere confor Africa –d Artists for Micap Village’. La sera del 28 gennaio, oltre 30 artisti forlivesi si sono riuniti per registrare un emozionante remake della canzone sotto la direzione di Flavio Pioppelli, direttore della scuola ‘Messaggio Musicale Federico Mariotti’. Il coro, accolto negli spazi dell’Accademia In Arte, ha potuto contare sul supporto tecnico di Wolf Studio, Z Best Music per la parte audio e il contributo di Andrea Farì, Matteo Tassinari e Giuseppe Zanca per le riprese video.