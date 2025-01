Lanazione.it - Firenze, nuovo impianto di amplificazione al Teatro Cartiere Carrara

, 29 gennaio 2025 - I suoi impianti d’impreziosiscono i maggiori teatri al mondo. Da oggi anche ildiadotterà le soluzioni audio di K-array, azienda toscana che si è imposta tra le eccellenze internazionali del settore, combinando tecnologia avanzata, sostenibilità e design. Si tratta del primo passo di un accordo quadro che nelle prossime settimane coinvolgerà anche ilPuccini e il Nelson Mandela Forum di, ildi Fiesole, il Garibaldi di Prato e il Modigliani Forum di Livorno: in ogni spazio K-array realizzerà unad hoc, in base alle specifiche tecniche e architettoniche delle strutture. Per il, K-array ha progettato un sistema per grandi concerti composto da due cluster principali ‘in-line array’ della linea Mugello, rinomata per la sua chiarezza, per la potenza e per la tecnologia di “digital steering’” che consente una copertura ottimale.