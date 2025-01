Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Genoa: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie A 2024/2025. I viola cercano punti per restare in zona Europa contro i rossoblù che si stanno avvicinando alla salvezza.vssi giocherà domenica 2 febbraio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREVincendo sul campo della Lazio nell’ultima uscita di campionato, i viola hanno rialzato la testa dopo un periodo pesante durante il quale la vittoria è mancata per sei giornate rallentando pesantemente la corsa verso un posto in Champions League. Adesso la squadra di Palladino vuole confermarsi portando a casa altri tre punti pesanti.I rossoblù si stanno rendendo protagonisti di un buon campionato, tanto che attualmente sono fuori dalla lotta retrocessione.