È morta Marianne Faithfull, icona del pop britannico e musa di Mick Jagger

della musica pop britannica,ispiratrice e anima ribelle che ha contribuito alla scrittura di alcune delle più grandi canzoni dei Rolling Stones, è scomparsa all’età di 78 anni. La notizia è stata annunciata dalla sua casa discografica Republic Media, che ha confermato il decesso avvenuto a Londra, in presenza della sua famiglia.Simbolo della Swinging Londondivenne famosa a soli 17 anni nel 1964 con la canzone As Tears Go By, scritta dae Keith Richards dei Rolling Stones, e presto divenne una delle figure più affascinanti della scena londinese incarnando lo spirito della Swinging London, la vivace scena culturale e musicale che caratterizzò Londra negli anni ’60. Nel 1966 iniziò una relazione con, diventando una delle coppie più iconiche e scandalose dell’epoca: fuispiratrice di numerose canzoni dei Rolling Stones, come She Smiled Sweetly, Let’s Spend the Night Together e Sister Morphine, a cui contribuì anche come autrice.