Juventusnews24.com - Danso Juventus, i bianconeri vogliono chiudere il prima possibile! L’idea di Thiago Motta è stata questa fin da subito: il retroscena

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24, affare in dirittura d’arrivo: tutti i dettagli e ilsulla volontà diImportanti aggiornamenti su, difensore accostato al calciomercato Juve e sempre più vicino aidal Lens. Secondo quanto riportato da Giovanni Albanese su X, è il difensore austriaco il prescelto dadall’inizio disessione invernale.PAROLE – «Incassata la disponibilità del Lens a cederlo in prestito secco, lasta lavorando super tentare di. È il primo nome didall’inizio disessione di calciomercato, quello che lo soddisfa di più per caratteristiche».Leggi sunews24.com