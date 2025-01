Anteprima24.it - Camera di Commercio, lettera aperta del Commissario

Tempo di lettura: 8 minutidelStraordinario delladiIrpinia Sannio, Avv. Girolamo Pettrone relativa alla programmazione delle attività promozionali per il primo semestre 2025:Nell’ottica di consolidare il dialogo con le associazioni datoriali e sindacali, intendiamo aggiornarvi sulle iniziative e i progetti pianificati per il primo semestre del 2025. Questi interventi rispondono alle attuali sfide che le imprese del territorio stanno affrontando e mirano a favorirne la competitività sui mercati nazionali ed esteri. A tal fine, confidiamo nella consueta collaborazione per la diffusione delle attività programmate e rinnoviamo l’invito a fornire suggerimenti e proposte utili a integrare il programma in modo sempre più efficace.Nel mese di gennaio è stato pubblicato il bando per la concessione di voucher a sostegno della partecipazione delle imprese a fiere internazionali programmate nel primo semestre dell’anno, con un fondo di 100.