Ilfattoquotidiano.it - Aumentano le auto in circolazione sulle strade d’Europa. L’Italia guida la classifica

Lemobili? Secondo un rapporto stilato da ACEA, ovvero l’associazione europea dei costruttori, rimangono il mezzo di trasporto più utilizzato dalla popolazione, con un trend di crescita costante. Nel 2023 erano oltre 249 milioni leindel vecchio continente, l’1,4% in più del 2022.In Italia, invece, erano 40.915.229, contro le 40.213.061 del 2022. Per quanto concerne il numero dimobili ogni mille abitanti, la media europea è di 563, ma lata dal: nel 2023 erano 694 rispetto alle 661 del 2019 e alle 681 del 2022. E se nel 2022 l’età media dellemobili circolanti era di 12,3 anni, nel 2023 è cresciuta a 12,5 anni. Per, tra i paesi meno virtuosi, si è passati da un’età media di 12,5 anni nel 2022 a 12,8 nel 2023.Lea benzina rappresentano il 50% del parco circolante europeo (il 43,3% in Italia), seguite da quelle diesel (39,5% in Europa, 41% in Italia).