Quotidiano.net - Trump limita le transizioni di genere under 19. Stop a trattamenti chirurgici e terapie ormonali

Roma, 29 gennaio 2025 -ledisotto i 19 anni,a interventidurante la pubertà. Un ordine arrivato all’indomani della scelta di “eliminare l'ideologia transgender dall'esercito". Intanto, la corte federale ha sospeso fino a lunedì il congelamento di miliardi di dollari in aiuti governativi, tra cui sussidi e benefici, disposti nei giorni scorsi dal presidente. A rischio la copertura medica per milioni di persone: l’appello delle Ong e dei potenti Stati democratici hanno spinto un giudice federale di Washington a bloccare l’ordinanza fino al 3 febbraio. Per molti è un ritorno al passato la spinta antiprogressista rispetto alle posizioni portate avanti negli ultimi anni negli Usa. Ma il presidente Donaldtira dritto e avanza firmando un ordine esecutivo dopo l’altro.