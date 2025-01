Strumentipolitici.it - Si aggira un fantasma sull’Ucraina, l’Europa

I venti di guerra soffiano ancora fortissimi sulcentrale e settentrionale: la vittoria di Trump potrebbe non bastare per convincere a intraprendere la via della diplomazia.Soldi buttatiDopo anni di becera propaganda e con miliardi di euro dei contribuenti europei iniettati per arginare il rincaro delle bollette, a certi governanti cambiare atteggiamento riesce difficile. Partiamo dall’Italia. Sono stati impiegati 150 miliardi di euro per non far accorgere i cittadini di quanto costi realmente per loro il conflitto in Ucraina. La Francia invece aveva investito 71,6 miliardi solo nel 2022, me è la Germania che ha fatto peggio di tutti: 264 miliardi spesi. In pratica è un doping di Stato, che serve a evitare che l’opinione pubblica si faccia un’idea chiara sui veri danni che sta subendo.