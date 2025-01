Quotidiano.net - Sanremo 2025: tutti gli altri eventi al di fuori del Teatro Ariston

La settimana del Festival della Canzone Italiana aè un evento che ogni anno attira migliaia di turisti, appassionati di musica e curiosi da ogni angolo d'Italia e oltre. Per rendere questa esperienza ancora più memorabile, il progetto "Tra Palco e Città" si conferma come un'iniziativa fondamentale, trasformando la città dei fiori in un palcoscenico vibrante e coinvolgente. Un programma ricco diPresentato in una conferenza stampa al Casinò Municipale di, il programma di quest'anno è stato delineato da figure chiave come il sindaco Alessandro Mager e l'amministratore delegato di Rai Pubblicità, Luca Poggi. "Tra Palco e Città" è nato nel 2020 e ha rapidamente guadagnato popolarità, diventando un esempio di integrazione tramusicali e coinvolgimento della comunità locale.