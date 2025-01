Game-experience.it - PlayStation crea un campo da gioco ibrido tra NBA e Champions League, ispirato al controller DualSense

Sony Interactive Entertainment, società madre die partner ufficiale di NBA e UEFA, ha riunito entrambe le organizzazioni sportive, lo scorso 25 gennaio, per un evento indimenticabile, che ha combinato calcio e basket. Uno spettacolo unico organizzato su uno specialecrossover,al, che ha incarnato alla perfezione il principio cardine del Play Has No Limits.L’evento si è svolto in concomitanza con la sfida della massima competizione calcistica continentale tra Paris Saint-Germain e Manchester City, e l’edizione 2025 degli NBA Paris Games, organizzata da Tissot, che ha visto fronteggiarsi i San Antonio Spurs e gli Indiana Pacers. Ildaè stato realizzato richiamando le iconiche shapes delndo un’ambientazione molto suggestiva, con due porte da calcio e altrettanti canestri da basket.