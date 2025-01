Quifinanza.it - Pigmento per tatuaggi vietato in Italia, contiene rame

Leggi su Quifinanza.it

Il ministero della Salute ha disposto il divieto di vendita per unutilizzato neia causa della presenza diin quantità superiore ai limiti previsti dalla normativa europea. Di conseguenza, il ministero ha emesso un’ordinanza di divieto di vendita su tutto il territorio nazionale, in vigore dal 23 gennaio 2025 e a durata illimitata.L’inchiostro, venduto in flaconi da 30 ml, era destinato al mercatono tramite. Il divieto è stato notificato attraverso il sistema europeo per gli allarmi sui prodotti pericolosi.Qual è l’inchiostro sotto richiamo?Ilper“World Famous Tattoo Ink Pastel Green 2“, prodotto nei Paesi Bassi, è stato richiamato per rischio chimico. L’analisi effettuata ha evidenziato il supento dei limiti consentiti per il, una sostanza potenzialmente dannosa per la salute umana in concentrazioni elevate.