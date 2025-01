Liberoquotidiano.it - "Per questo reato, quattro anni di carcere": assalto giudiziario a Meloni, ecco come vogliono fermarla

Il favoreggiamento "è punito con la reclusione fino a". Lo sottolinea l'avvocato Luigi Li Gotti nella denuncia presentata alla Procura di Roma contro la premier Giorgiaper il caso Almasri. Una denuncia che ha indotto il procuratore Francesco Lo Voi a inviare un avviso di garanzia al presidente del Consiglio, al sottosegretario Alfredo Mantovano e ai ministri della Giustizia e degli Interni Carlo Nordio e Matteo Piantedosi. Una denuncia "nominativa", ha sottolineato lo stesso avvocato dopo il video-messaggio del presidente del Consiglio, che rende "un atto dovuto" l'iscrizione nel registro degli indagati del premier. Non era, in altre parole, una generica denuncia "contro ignoti". In particolare, Li Gotti,si legge nell'atto, corredato anche da un resoconto giornalistico dei fatti, ha presentato denuncia per i reati di "favoreggiamento personale" e "peculato" nei confronti "della Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della Giustizia, del Ministro dell'Interno e del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega ai servizi segreti, in relazione alla liberazione di Osama Almasri, catturato su mandato della Corte Penale Internazionale, con l'accusa di tortura, assassinio, violenza sessuale, minaccia, lavori forzati, lesioni in danno di un numero imprecisato di vittime detenute in centri di detenzione libiche".