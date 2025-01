Dilei.it - Paris Fashion Week 2025, Demi Moore magnetica, Golino e Rohrwacher complici

Leggi su Dilei.it

Parigi si accende di riflessi preziosi con la, dove l’Haute Couture continua a essere un sogno a occhi aperti. Tra collezioni che omaggiano la grande tradizione sartoriale e innovazioni luminose, il front row si trasforma in una sfilata parallela, con ospiti che non temono di osare., icona di stile senza tempo, domina la scena con un’eleganza, mentre Valeriae Alba, affiatate come mai, si divertono davanti ai flash, regalando al pubblico un momento di irresistibiletà.: visione in nero Con la sicurezza di chi sa sempre come lasciare il segno,ha fatto il suo ingresso alla sfilata di Giorgio Armani Privé in un total look che definisce il nuovo lusso contemporaneo.La star, reduce dal successo ai Golden Globes e con una nomination agli Oscar, ha scelto di affidarsi ancora una volta alla raffinatezza senza tempo della maison, confermando il suo legame con il designer.